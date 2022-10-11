Через полчаса в Петрозаводске можно будет наблюдать солнечное затмение

Большое солнечное затмение накроет значительную часть планеты.

Как сообщили в паблике сайта занимательной астрономии AstroAlert, совсем скоро в Петрозаводске можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

Днем 25 октября лунная полутень пройдет по поверхности планеты от Исландии до Индии. В России затмение будет хорошо видно от Калининграда до Красноярска.

Начало затмения в столице Карелии можно будет увидеть с 12.18, а максимума явление достигнет в 13.29 по московскому времени.