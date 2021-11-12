Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: после передержки они нашли свой дом

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стала известный бренд-менеджер из Петрозаводска Анастасия Мочалова, которая спасла более сотни животных – забрала с улицы, приютила, вылечила и определила в семьи.

Анастасия Мочалова многим известна в Петрозаводске как бренд-менеджер, успешно работающий в ресторанном бизнесе. Однако в последнее время все большее внимание привлекает ее общественная деятельность. Она – одна из наиболее активных зоозащитниц Петрозаводска и учредитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рекс».

Настя спасла более сотни животных – забрала с улицы, приютила, вылечила и определила в семьи. Каждый день в Инстаграме она ведет репортажи из собственной ванной комнаты, которую использует для передержки: здесь постоянно живут еще недавно бездомные котята.

Но наш разговор – не столько о животных, сколько о людях. Тех, кто выбрасывает кошек и собак на улицу, и тех, кто их подбирает.

- Я сделала в ванной ремонт, и не думала заранее, что буду ее использовать для передержки, - рассказала Анастасия. - Все началось с безумной бабушки, у которой было 15 кошек и 15 котят. Мы их всех забрали и начали пристраивать. Среди малышей был Вовка с выпавшим глазом, и я понимала, что для него нужны практически стерильные условия, чтобы продолжить лечение.

Так что первым в ванной комнате появился Вовка, а поскольку он был совсем маленьким и все время кричал, я взяла еще одного котенка, чтобы Вовке было веселее. И с этого в общем-то все и началось. Они жили в ванной, я понимала, что это хорошо: чисто, все в плитке, удобно мыть…

Полный текст интервью читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».