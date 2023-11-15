Черного лесоруба в Карелии задержали с поличным

Житель Карелии нарубил сосен и елей на уголовное дело.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками полиции Муезерского района совместно с представителями лесничества, был выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений в природоохранной зоне, сообщили в МВД Карелии.

Следствие установило, что 28-летний житель Муезерского района, не имея разрешительных документов, спилил 36 сосен и елей, среди которых были не только сухостойные, но и живые деревья.

Злоумышленник собирался вывезти спиленные деревья, но его остановили сотрудники полиции. Таким образом, мужчину, нарушившего лесное законодательство, задержали с поличным. Своими действиями он причинил ущерб на сумму свыше 52 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, раскаялся и возместил причиненный ущерб. Он рассказал, что древесину планировал вывезти и продать.

Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений с обвинительным заключением направили в суд.

Жителю Муезерского района грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.