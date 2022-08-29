Черногория хочет ограничить въезд для россиян

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич предложил ограничить выдачу виз россиянам.

Черногория вслед за странами ЕС должна ограничить въезд для россиян, приводит Dan позицию МИД республики, пишет РИА Новости.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на решение Брюсселя приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой.

«Министр иностранных дел (Ранко Кривокапич. — Прим. ред.) считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — подчеркнули в МИД.

Издание пояснило, что, если правительство согласится с мнением Кривокапича, республика фактически введет визы для россиян.

По действующим правилам россияне могут находиться в Черногории без виз в течение 30 дней (ранее можно было до 90 дней). В этом году с 1 июня по 14 августа в республику въехали 48 тысяч граждан России, что на 15 процентов больше прошлогоднего показателя.

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. С этого момента к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.