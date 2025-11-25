Черногория введет визы для россиян

Безвиз отменят в следующем году.
Черногория отменит безвизовый режим для граждан России в конце сентября 2026 года. Об этом сообщило посольство Черногории в Москве.
Решение связано с обязательствами страны перед Евросоюзом. Черногория должна полностью согласовать свою визовую политику с нормами ЕС, чтобы стать полноправным членом объединения к 2028 году.
— В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (к концу сентября — прим. ТАСС). Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации, — отметили дипломаты в комментарии RTVI.
В настоящее время россияне могут въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней на основании двустороннего соглашения между странами.
Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявлял, что визовые правила для россиян будут ужесточены в соответствии с политикой ЕС.
Ранее мы писали, что Евросоюз планирует приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз.