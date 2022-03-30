Законопроект о гражданстве детей в парламенте Карелии связали с событиями на Украине

Упрощенный порядок предоставления российского гражданства детям, живущим за границей в интернациональных семьях, поможет дополнительно поддержать соотечественников, особенно, в условиях давления из-за событий на Украине.

Такое мнение высказал сегодня на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии депутат Алексей Орлов.

Он представил законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Инициатива касается семей, в которых один из родителей имеет российское гражданство, а другой — иностранное.

«Предлагаемые поправки допускают возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей, которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель — иностранный гражданин лишён родительских прав либо признан недееспособным или если ребёнок является лицом без гражданства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Орлова, «отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны Российской Федерации (в том числе посредством оказания дипломатической и консульской поддержки)».

«Принятие данной поправки способствовало бы созданию дополнительной поддержки российских граждан, проживающих за рубежом, а также способствовало налаживанию более тесных связей с соотечественниками. Тем более, сейчас вы сами видите, что творится в связи со спецоперацией на Украине. Ущемляют российских граждан, и не только на Украине, и в Европе», — считает депутат.

Парламентский комитет поддержал проект постановления о направлении законопроекта в Госдуму.