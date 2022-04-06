Западные санкции притормозили производство на судостроительном заводе в Петрозаводске

Онежский судостроительно-судоремонтный завод снизил темпы строительства новых судов после введения западных санкций, которые привели к ограничениям импорта комплектующих.

Об этом сообщил заместитель директора предприятия по коммерческой работе Дмитрий Маркин.

«Конечно, сложившаяся ситуация в экономике оказала влияние на темп строительства заказов. Но все вопросы решаются, в том числе, при поддержке органов исполнительной власти Республики Карелия и Российской Федерации. На сегодняшний день мы можем сказать, что завод работает и будет работать, готов к исполнению имеющихся заказов и строительству новых судов различного класса и назначения», — сказал Маркин.

Завод рассматривает возможности замены импортных изделий продукцией российских предприятий и поставок из Китая.

Сейчас на заводе идет строительство 7 краболовных судов. В этом году планируется одно судно передать заказчику и два спустить на воду.