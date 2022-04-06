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Денег на помощь диабетикам в Карелии не хватает, в том числе, потому что они стали дольше жить

Новости. Общество
12:33, 14 Апреля 2022
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

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Значительное увеличение числа больных диабетом в Карелии опережает рост бюджетного финансирования по оказанию им медицинской помощи.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике замглавы Минздрава республики Галина Матвеева.

По ее словам, за последние 10 лет число диабетиков в Карелии выросло в 2,4 раза. По состоянию на 1 апреля 2022 года в республике насчитывалось 28,4 тыс. людей, страдающих этим заболеванием.

Рост заболеваемости объясняется, в том числе, улучшением диагностики, которая позволяет выявлять болезнь на более ранних стадиях. Кроме того, по словам замминистра, увеличилась продолжительность жизни таких пациентов и стоимость препаратов.

Все это создает проблемы с финансированием.

«На федеральном и региональном уровне недостаток финансирования, который не успевает за значительным ростом фактической потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, расходных материалах к инсулиновым помпам для обеспечения больных сахарным диабетом, связанным с увеличением числа больных благодаря улучшению диагностики и более ранней выявляемости, применением более современных и более дорогостоящих лекарственных препаратов, а также увеличением продолжительности жизни данных пациентов», — сказала Матвеева.

По ее мнению, для решения проблемы надо увеличивать финансирование и более активно пропагандировать здоровый образ жизни.

 

 

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