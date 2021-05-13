Черные усачи могли попасть в Карелию по железной дороге

В Карелию прибыли бревна с просроченными сертификатами из санитарной зоны, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Россельхознадзор Карелии получил информацию о поступлении на одно из предприятий республики подкарантинной продукции — лесоматериалов хвойных пород.

В ходе проверки специалисты выяснили, что у карантинных сертификатов на данную продукцию истек срок годности.

Между тем, бревна прибыли железнодорожным транспортом из карантинных зон — Тверской и Костромской областей. Там действует карантин по черным усачам Monochamus spp — опасным вредителям хвойных пород.

По фактам нарушения возбуждены административные дела, нарушителя может ждать штраф до 10 тысяч рублей.