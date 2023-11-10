«Черный лесоруб» из Костомукши рискнул 4 годами свободы ради 36 сосен и елей

Прокуратура Муезерского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя города горняков.

Мужчину обвинили в незаконной рубке деревьев. Установлено, что в июле житель Костомукши в лесу на территории Муезерского района, срубил 36 сосен и елей для последующей продажи.



Ущерб превысил 52 тысячи рублей. Продать вырубленные деревья мужчина не успел, поскольку его задержала полиция, рассказали в прокуратуре Карелии.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Муезерский районный суд. Злоумышленнику грозит до четырех лет колонии.