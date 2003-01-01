Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

Огонь охватил аварийный жилой дом в районе Зарека.

Поздним вечером 4 января на улице Пробной, 19 в Петрозаводске произошло возгорание двухэтажного деревянного дома 1948 года постройки. Об этом «Столице на Онего» сообщила очевидец происшествия Елена.

По словам горожанки, сейчас на месте работают спасатели и сотрудники ДПС.

Согласно данным онлайн-сервиса «МинЖКХ.РУ», здание было признано аварийным ещё в 2017 году по причине «физического износа». Внутри него находятся восемь квартир общей площадью 389,5 м².

Ранее мы писали, что на улице Лесной в посёлке Ламбасручей Медвежьегорского района загорелся частный жилой дом. В результате ЧП повреждения получила комната площадью 9 м². Пострадавших нет.