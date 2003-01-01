Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

РЕКЛАМА
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Новости

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске
05 января, 00:09 Происшествия
Огонь охватил аварийный жилой дом в районе Зарека.

фото: © соцсети

Поздним вечером 4 января на улице Пробной, 19 в Петрозаводске произошло возгорание двухэтажного деревянного дома 1948 года постройки. Об этом «Столице на Онего» сообщила очевидец происшествия Елена.

По словам горожанки, сейчас на месте работают спасатели и сотрудники ДПС.

Согласно данным онлайн-сервиса «МинЖКХ.РУ», здание было признано аварийным ещё в 2017 году по причине «физического износа». Внутри него находятся восемь квартир общей площадью 389,5 м².

Ранее мы писали, что на улице Лесной в посёлке Ламбасручей Медвежьегорского района загорелся частный жилой дом. В результате ЧП повреждения получила комната площадью 9 м². Пострадавших нет.

