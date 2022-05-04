Чертову дюжину нарушителей задержали росгвардейцы в магазинах Карелии на праздниках

Добычей задержанных стали алкоголь, сыр и свежая клубника, сообщили в Росгвардии Карелии.

В праздничные дни росгвардейцы в праздничные дни совершили 13 выездов на охраняемые объекты в Петрозаводске, Сегеже, Кеми, Кондопоге и Питкяранте. Чаще всего реагировать на нарушения пришлось в столице Карелии.

Помимо жителей Карелии, среди задержанных оказались жители Мурманской области и Москвы. Всего было задержано 13 человек — девять мужчин, три женщины и подросток. Один из нарушителей был пьян.

Добычей задержанных стали алкоголь, выпечка, кофе, сыр, колбаса, свежая клубника, средства гигиены и другое. Общая сумма ущерба составила почти 7 тысяч рублей.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.