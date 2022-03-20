Чертову дюжину пьяных водителей поймали автоинспекторы Петрозаводска в выходные

За два дня инспекторы ГИБДД остановили в Петрозаводске 13 пьяных водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за 19 и 20 марта в карельской столице 13 водителей попались пьяными за рулем. Трое из них сели пьяными за руль повторно.

Теперь нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Водителей, попавшихся за рулем повторно, ожидает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.