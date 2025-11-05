«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья

Традиционно любимая карелами озерная рыба может быть причиной возникновения опасного для людей заболевания— дифиллоботриоза.
По данным отдела лабораторного и эпизоотического мониторинга лаборатории «Республиканоского центра ветеринарии и консультирования», в республике регулярно фиксируются случаи заражения дифиллоботриозом. Это опасное заболевание вызывают ленточные черви, которые могут достигать в организме человека 15 метров в длину.
— Дефинитивными (окончательными — прим. автора) хозяевами паразита являются человек, собака и кошка. Заражение происходит при употреблении в пищу плохо проваренной или малосоленой рыбы, содержащей личинки гельминта, — поясняют специалисты.
В группе риска также популярные у жителей Карелии виды рыб: щука, окунь, налим, сиг, форель, корюшка и ряпушка. Именно у последних двух ветеринары при микроскопических исследованиях чаще всего обнаруживают живых личинок возбудителей дифиллоботриоза.
Последствия заражения для человека серьезны: поражение желудочно-кишечного тракта, непроходимость кишечника, тошнота, аллергические реакции и анемия.
По информации Роспотребнадзора, Республика Карелия входит в перечень эндемичных территорий, в которых показатели заболеваемости дифиллоботриозом во много раз превышают средние значения по Российской Федерации
Меры профилактики от заражения:
— Заморозка: Выдерживать рыбу в морозилке не менее 2 суток.
— Варка: Варить не менее 15 минут с момента закипания.
— Жарка: Жарить до 20 минут в распластанном виде.
— Засолка: Солить мелкую рыбу 14 дней, крупную — 40 суток (2 кг соли на 10 кг рыбы).
Соблюдение этих простых правил позволит обезопасить себя и своих близких от тяжелого заболевания.
