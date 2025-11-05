РЕКЛАМА
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35
Новости

Две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме

18:21

Строительство поликлиники на Кукковке в Петрозаводске завершат в этом году

17:56

Комиссия отказала в создании нового рыбоводного участка в Лахденпохском районе

17:46

ФСИН планирует обучать иностранных специалистов в своих вузах

17:24

Дожди и похолодание до 0°С: какая погода ожидается в Карелии 7 ноября

17:01

Предполагаемую квартиру экс-губернатора Карелии продают за 69,9 млн рублей

16:44

В Прионежье простились с погибшим на СВО земляком

16:28

Москвичи выиграли конкурс на расселение аварийных домов по программе КРТ в Петрозаводске

16:12

68 молодых художников Карелии представят свои работы в Петрозаводске

15:48

Александр Овечкин установил новый исторический рекорд

15:32

Родители юных лыжников в Лахденпохье просят не закрывать спортивную школу

15:11

Следующая короткая рабочая неделя в России будет длиннее этой

14:55

«Найдём аргументы»: Элиссан Шандалович подготовит поправку в бюджет на ремонт дороги в Медвежьегорске

14:42

«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья

14:32

249 пациентов доставила санавиация Карелии с начала года

14:13

Автобус из Медвежьегорска до деревни Сельги запустят по требованию прокуратуры

13:52

Евросоюз планирует приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз

13:37

Карелия выполнила более 93% плана по лесовосстановлению

13:25

Минприроды Карелии прокомментировало разлив нефтепродуктов в Ладожском озере

13:10

Аварийный двухэтажный дом сносят в Петрозаводске

12:50

В Петрозаводске задержали пособников аферистов

12:31

Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

12:20

Подавляющее большинство проверенных производителей БАДов оказались фиктивными

12:15

Пьяного водителя без прав задержали на дороге в Олонецком районе

11:54

В Петрозаводске обновили освещение около Вечного огня

11:38

Олеся Хлопкина назначена исполняющей обязанности главы Суоярвского округа

11:21

Дорожник из Карелии выиграл в лотерею более 25 млн рублей

10:54

В России введут особые сим-карты для детей

10:38

Прибыль карельских предприятий за год снизилась более чем в два раза

10:27

«Грамотная, с доброй душой»: ушла из жизни врач Республиканской психиатрической больницы

10:16

Самая сильная магнитная буря года обрушится на Землю

09:52

Полиция спасла пенсионерку из Медвежьегорска от мошенников

09:32

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

08:59

Частный дом горел в карельском поселке Пиндуши

08:39

Карелия стала лидером по числу бронирований загородных домов в октябре

08:22

Волки утащили с цепи собаку в Пряжинском районе

08:02

В Карелии упростят порядок избрания сельских старост

07:43

В парке в Приладожье появятся лестницы с перилами

07:22

Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России

07:00

Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

06:41

В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

У Ленобласти и Карелии появятся общие «водные» ворота

22:00

Ограничение здоровья не помешало жителю города Сортавалы исполнить мечту

21:16

На заводе интерьерных элементов в Карелии завершается монтаж оборудования

20:31

Автор знаменитых карельских кукс из Сегежи ушел на СВО

19:45

Около 300 карельских студентов принимают участие в программе развития молодежного предпринимательства

18:55

Легковой автомобиль опрокинулся на крышу в Олонецком районе

18:31

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о предстоящих ремонтных работах в электрических сетях

18:00

Задержан мужчина, напавший на девушку в одном из парков Петрозаводска

17:42

Игорь Зубарев: «День коренных народов должен стать одним из главных праздников для Карелии»

17:19

Потепление до +10°С ожидается в Карелии 6 ноября

17:01

68-летний температурный рекорд побит в Петрозаводске

16:44

Полицейские будут ловить пешеходов-нарушителей в Карелии

16:21

На трассе в Карелию полностью перекроют движение автротранспорта

15:58

В Петрозаводске без вести пропал 52-летний мужчина

15:43

В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

15:25

15-летний подросток умер от отравления газом из баллончика в городе Сортавала

15:23

Сегодня Музыкальному театру Карелии исполнилось 70 лет

15:11

Популярное петрозаводское арт-пространство «Синий коридор» начинает работу в новом месте

14:53

Карельские спортсмены привезли связку медалей с турнира по киокусинкай в Петербурге

14:32

Петербургские ученые нашли способ избавить тополя от пуха

14:02

Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

13:42

Школа №7 в Соломенном открылась после завершения капитального ремонта

13:18

В Карелии будут судить виновника смертельного ДТП на трассе «Кола»

13:02

В Карелии подросток оформил кредит на имя матери и перевел деньги мошенникам

12:47

Жители Карелии помогли собрать деньги для поездки девочки-чемпионки на Чемпионат Европы по тайскому боксу

12:27

Орден «Сампо» вручили коллективу компании «КСМ»

12:23

«Освобождаем город от руин»: в Петрозаводске сносят аварийные дома

12:16

«Трудно найти слова после такого матча»: «Динамо-Карелия» проиграла МХК «Локо» со счетом 0:9

12:09

В Петрозаводске от управления отстранили 19 водителей-нарушителей

11:57

Движение по мосту в Соломенном ограничат в ночное время

11:37

Валентина Пивненко: «Я там не цветочки нюхаю»

11:22

Мужчина приехал на заработки в Карелию и пропал

11:11

«Работают водолазы»: продолжаются поиски двух пропавших мужчин на озере в Карелии

11:04

Крупный пожар предотвратили в жилом доме Медвежьегорска

10:51

Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

10:35

Пенсионерка из Кеми из-за мошенников осталась без квартиры и денег

10:17

Новый светофор установили на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

10:06

Житель Заонежья погиб на СВО

09:48

На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса

09:31

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Карелии

08:59

В Петрозаводске водителей проверяют на трезвость после длинных выходных

08:39

Новый зеркальный камень появится в Петрозаводске

08:04

Жители Карелии смогут наблюдать Охотничью Луну

07:41

Жителям Карелии напомнили о пожарной безопасности в холодный период

07:20

В Службе занятости назвали самые востребованные профессии в Карелии

06:56

10 тысяч человек поучаствовали в массовых гуляниях ко Дню народного единства в Петрозаводске

06:30

АвтоВАЗ рассказал, как долго зимой следует прогревать автомобили Lada

00:07
«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья
Сегодня 14:32
Традиционно любимая карелами озерная рыба может быть причиной возникновения опасного для людей заболевания— дифиллоботриоза.

фото: © Евгений Белянчиков, Столица на Онего

По данным отдела лабораторного и эпизоотического мониторинга лаборатории «Республиканоского центра ветеринарии и консультирования», в республике регулярно фиксируются случаи заражения дифиллоботриозом. Это опасное заболевание вызывают ленточные черви, которые могут достигать в организме человека 15 метров в длину. 

— Дефинитивными (окончательными — прим. автора) хозяевами паразита являются человек, собака и кошка. Заражение происходит при употреблении в пищу плохо проваренной или малосоленой рыбы, содержащей личинки гельминта, — поясняют специалисты.

В группе риска также популярные у жителей Карелии виды рыб: щука, окунь, налим, сиг, форель, корюшка и ряпушка. Именно у последних двух ветеринары при микроскопических исследованиях чаще всего обнаруживают живых личинок возбудителей дифиллоботриоза.

Последствия заражения для человека серьезны: поражение желудочно-кишечного тракта, непроходимость кишечника, тошнота, аллергические реакции и анемия.

По информации Роспотребнадзора, Республика Карелия входит в перечень эндемичных территорий, в которых показатели заболеваемости дифиллоботриозом во много раз превышают средние значения по Российской Федерации

Меры профилактики от заражения:

— Заморозка: Выдерживать рыбу в морозилке не менее 2 суток.
— Варка: Варить не менее 15 минут с момента закипания.
— Жарка: Жарить до 20 минут в распластанном виде.
— Засолка: Солить мелкую рыбу 14 дней, крупную — 40 суток (2 кг соли на 10 кг рыбы).

Соблюдение этих простых правил позволит обезопасить себя и своих близких от тяжелого заболевания.

Напомним, врачи предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах.

