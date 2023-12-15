«Чешется все тело», — жительница Петрозаводска пожаловалась на качество воды в спальном районе города

Петрозаводчанка рассказала о желтой горячей воде с запахом канализации, текущей из кранов на Кукковке.

Жительница Петрозаводска опубликовала в группе «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка» о неожиданной проблеме, с которой столкнулась, переехав в один из самых населенных районов столицы Карелии.

«В доме по адресу: Лыжная 5А течет жёлтая горячая вода с крайне неприятным запахом канализации. После такой воды чешется всё тело, но не мыться нельзя», — написала девушка.

Как уточнила петрозаводчанка, в коммунальных организациях ей отвечают, что причина ухудшения качества воды в дополнительной нагрузке, легшей зимой на водоочистные сооружения города.

«Но вред все же есть, логично? Просто так чесаться кожа не будет, а этого никогда не было до переезда сюда, о котором я жалею каждый день. Придется нести воду на пробу для доказательства прямой связи зуда и качества этой воды», — написала жительница карельской столицы.

В паблике многие комментаторы согласились с существованием такой проблемы, заметив, что это относится не ко всем домам на Кукковке. Также жители района отметили, что зимой качество воды уже много лет ухудшается.