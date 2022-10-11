Честный полицейский в Карелии отказался от взятки в 300 тысяч рублей

Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу, сообщили в Следкоме республики.

Следком возбудил уголовно дело в отношении 36 – летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки в крупном размере.

По данным следствия, 18 октября обвиняемый, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, передал руководителю отдела полиции ОМВД России по Олонецкому 300 тысяч рублей. Полицейский доложил о склонении его к получению взятки. После передачи денег обвиняемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, экс-глава Минтранса Карелии Кайдалов не знает, кто ему подсунул взятку.