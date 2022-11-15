«Четверка» внепланово разгрузилась на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Легковой автомобиль попал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

Во вторник, 22 ноября, в 16.24 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2104», сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», когда легковой автомобиль двигался по Октябрьскому проспекту в сторону центра.

«Судя по видео, перед перекрёстком водитель предпринял экстренное торможение, легковой автомобиль правым передним колесом наехал на бордюрный камень, автомобиль развернуло на 180 градусов. Из открывшегося багажника на проезжую часть высыпался груз», — сообщается в паблике.

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