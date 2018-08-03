Четверо "бизнесменов" украли у жителей Карелии более 14,2 млн рублей

В Карелии направлены в суд уголовные дела в отношении организаторов "финансовой пирамиды", сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, четверо жителей Карелии в 2013-2015 гг. под видом предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества для граждан (квартиры, дома с земельными участками, транспортные средства и др.), в том числе, с их частичным кредитованием, похитили у 72 потерпевших более 14,2 миллиона рублей.

Введенные в заблуждение клиенты заключали с сообщниками договоры об участии в так называемой инвестиционной сберегательной программе. По условиям договоров участники программы вносили на счета подконтрольных обвиняемым фирм первоначальный взнос и ежемесячные платежи для участия в "акте распределения", по результатам которого победившим клиентам в отдаленном будущем предоставлялось "право на приобретение товара".

Указанные "акты распределения" должны были проводиться после проведения процедуры выбора между клиентами. При этом преимущество перед другими клиентами имел тот участник программы, чье предложение содержало наибольшее количество чистых платежей, а при равенстве платежей - тот, с кем договор был заключен ранее.

Фактически, в соответствии с изначально разработанной схемой мошенничества, описанные процедуры не осуществлялись, а товары для клиентов злоумышленники не приобретали и не планировали приобретать.

Полученными от потерпевших денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению, истратив их на личные нужды.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовные будут направлены в Петрозаводский городской суд ля рассмотрения по существу.