Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Авария с пострадавшими произошла сегодня, 29 октября, вечером в районе поселка Матросы.
Сейчас на автодороге организовано реверсивное движение, рассказал в соцсетях председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.
Авария произошла около 18:30 в районе поселка Матросы на автодороге Р-21 Кола. Столкнулись два легковых автомобиля. Как уточнили в ГИБДД Карелии, Mercedes и Geely.
— В результате ДТП четверо пострадавших — трое взрослых направлены в Республиканскую больницу скорой помощи, один ребенок (9 лет) в ДРБ, — рассказали в ведомстве.
Трасса была временно перекрыта. Сейчас на месте организовано реверсивное движение. Работа оперативных служб продолжается.
