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Четверо депутатов Заксобрания Карелии от «Единой России» попросили отправить их служить на Украину

Новости. Политика
14:28, 23 Сентября 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович и его коллеги Алексей Хейфец, Галина Алупова и Сергей Шугаев написали заявление с просьбой отправить их служить в зону спецоперации, сообщает исполком партии «Единая Россия» в Карелии.

Соответствующие обращения карельские парламентарии из фракции «Единой России» направили секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку. Депутаты написали заявления с просьбой отправить их служить в зону спецоперации в составе Вооруженных сил России.

Напомним, что среди них — трое врачей: анестезиолог Элиссан Шандалович, терапевт-кардиолог Галина Алупова, анестезиолог  Алексей Хейфец. Депутат Сергей Шугаев имеет большой опыт службы в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации, в системе МЧС России.

Как ранее сообщил в своём телеграм-канале Андрей Турчак, со вчерашнего дня он получает обращения от депутатов Госдумы и сенаторов, а также от региональных парламентариев, желающих принять участие в СВО в составе ВС РФ.

Все эти обращения, включая и заявления депутатов Заксобрания Карелии, будут рассмотрены Минобороны России.

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