Четверо единоборцев из Петрозаводска представят Карелию в финале летней Спартакиады

Воспитанники СШОР № 5 отправятся на соревнования по карате и кёкусинкай.

Четверо воспитанников петрозаводской СШОР № 5 примут участие в финале VI летней Спартакиады молодёжи России, который будет проходить с 29 по 31 августа в Орле и Перми. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.

— Нашу республику на главных юниорских стартах страны представят сильнейшие спортсмены: Григорий Романенко, Мария Кондрашова, Роман Шмаков и Кирилл Богданов. Все они — члены сборной команды региона, — рассказали там.

Участников ожидают соревнования по всестилевому карате и кёкусинкай — японскому боевому искусству, ориентированному на ближний бой без защитного снаряжения (в отличие от традиционных стилей, для которых более характерен бой без контакта).