Четверо молодых финнов незаконно проникли в Россию через границу на юге Карелии

Визит в Лахденпохский район был скоротечен, но от проблем молодых людей это не спасло.

Окружной суд Южной Карелии в Финляндии оштрафовал пятерых молодых людей за международный визит. Фотосессия с необычным объектом обойдется каждому в 120 евро, сообщает 13 января Фонтанка.ру со ссылкой на финские СМИ.

Инцидент произошел в районе Париккала в октябре прошлого года. Четверо фигурантов перешли границу, чтобы сфотографироваться с российским пограничным столбом. Пятый товарищ, который делал снимок, остался на финской стороне.

Сторона обвинения считает, что 20-летние молодые люди находились в пограничной зоне без разрешения. Свою вину они признали, но на судебное заседание никто из них не пришел.