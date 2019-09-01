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Новости. Криминал
16:08, 01 Сентября 2019
фото: © AP Photo/Patrick Semansky, meme-arsenal.com

"Четверо нетрезвых подростков набросились на него, сбили с ног и стали избивать"

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Четверо карельских подростков, едва не лишившие жизни незнакомого им человека, отправились в воспитательную колонию на 2,5 года.

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор судьи Кондопожского городского суда Елены Любимовой – за нанесение тяжкого вреда здоровью местному жителю она назначила четверым подросткам по 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии строгого режима. Двоих осужденных взяли под стражу в зале суда, остальные были арестованы в ходе предварительного следствия. Об этом резонансном для Кондопожского района преступлении нашему изданию рассказал сам потерпевший Андрей Иванович (по его просьбе данные изменены – прим. ред.) и его адвокат Леонид Автухович.

Все четверо нетрезвых подростков, как стая молодых волчат набросились на него, сбили с ног и стали избивать руками, ногами и даже крепкой деревянной палкой. Вскоре мужчина потерял сознание. Обезумившие от спиртного юные негодяи и вовсе могли убить свою беспомощную жертву. К счастью, этому помешала выбежавшая на шум из дома жена Андрея Ивановича, которую один из подростков также ударил по голове. На помощь пришел и владелец одного из соседних гаражей. Он взял крепкий деревянный дрын и стал отгонять вошедших в хмельной раж подростков.

Как рассказала нам супруга Андрея Ивановича, дозвониться в полицию она не смогла, и о произошедшем там узнали от сотрудников "скорой". Быстро приехавшие по вызову медработники оказали находившемуся без сознания мужчине первую помощь и по своей связи сообщили о ЧП в полицию. Вскоре подростков, которые после избиения ими незнакомого человека, даже не попытались убежать, задержали рядом с местом преступления.

Подробнее читайте в статье Светланы Лысенко "Никогда не забуду, как меня убивали".

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