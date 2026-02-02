Четверо подростков держат в страхе детей в Питкяранте

Несовершеннолетние подростки пугают детей в Питкяранте. Угрозы шлют и детям, и родителям.

В «Столицу на Онего» обратилась местная жительница. По ее словам, сыну и ей поступают угрозы от подростков. В распоряжении редакции есть аудизапись одного из звонков, где они пугают, что изобью сына женщины и снимут это на камеру.

— В Питкяранте ходит группа подростков которые избивают детей, курят, пьют, дерутся, угрожают облить дверь бензином и поджечь, забрызгать перцовым баллончиком. За выходные я получила несколько звонков на телефон с угрозами, что изобьют моего сына до полусмерти, обоссут и бросят, оскорбляли меня, — говорит женщина.

Она неоднократно обращалась в полицию, в том числе на выходных и сегодня, однако помощи женщина не получила. Подростки — несовершеннолетние, сотрудники полиции говорят, что сделать с ними ничего не могут.

«Боюсь за жизнь и здоровье своих детей и окружающих, эти подростки несут прямую угрозу жизни и здоровью», — подытожила женщина. За комментарием «Столица на Онего» обратилась в полицию Карелии.

Ранее сообщалось, что избившая мужчину 15-летняя петрозаводчанка предстанет перед судом.