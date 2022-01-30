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Четверо рыбаков на севере Карелии чуть не погибли, пытаясь вытащить мотовездеход из снежной каши

Новости. Происшествия
14:35, 31 Января 2022
фото: © Паблик ВК «Сегежа слушает»

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В Сегежском районе на озере спасены четверо рыбаков, застрявших на мотовездеходе в снежной каше.

Как сообщает паблик «Сегежа слушает», в ходе мониторинга ледовой обстановки озер Выг и Линдозеро Сегежское инспекторское отделение ГИМС информирует, что с нарастанием снежного покрова на водоёмах Сегежского района роста толщины основного льда не происходит,  снег с водой на поверхности льда достигает местами 40 см.

Озеро покрыто так называемой «снежной кашей». Участились случаи попадания мототехники и вмерзание ее в снежно-водяной покров, передвигаться по «целине» проблематично, техника вязнет и выходит из строя, передвигаться рекомендуется по накатанным дорогам, где провалиться или застрять маловероятно.

Один из последних случаев произошёл 26 января в 17.10, когда четверо рыбаков на мотовездеходе в районе острова Талов, в 8 км от города, попали именно в такую ситуацию. Попытки вытащить технику из снежно-водяной каши не увенчались успехом. Вымокшие рыбаки обратились в ЕДДС с просьбой о помощи. Выехав на место происшествия, спасатели эвакуировали  рыбаков до отделения ГИМС.

Мотовездеходную технику и инвентарь рыбакам пришлось оставить на месте, так как при таких вызовах происходит только лишь спасение людей.

«Уважаемые рыбаки, отдыхающие и гости Сегежского района, десять раз подумайте, прежде чем выезжать на водоёмы. Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких опасности», — обратились спасатели.

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Комментарии

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сникерс
2022-01-31 15:35:05
дорогая рыбка
Экcперд
2022-01-31 15:10:38
Это не помешает трудолюбивым парням из рыболовецких артелей обеспечивать городских нытиков свежей озерной и морской рыбой.
кир
2022-01-31 15:51:47
Экcперд, так точно! :)
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