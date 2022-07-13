Четверо туристов заблудились на полуострове в Карелии

В Сортавальском районе искали оставшихся без связи туристов.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 30 июля, на полуострове в Ладожских шхерах. По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, примерно в 20 км от города Сортавала заблудились 4 иногородних туриста. Телефонной связи с пропавшими не было, известны координаты точки нахождения.

«На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд, пострадавшие найдены и эвакуированы в Сортавалу, в медицинской помощи не нуждаются», — пишут в паблике спасательной службы.

Ранее сообщалось, еще один пропавший в Карелии найден мертвым.