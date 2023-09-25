Четверо водителей в Петрозаводске еще долго не сядут за руль

За минувшие выходные дорожные полицейские Петрозаводска отстранили от управления десять водителей.

За выходные дни дорожные полицейские Петрозаводска отстранили от управления десять водителей: четверо сели за руль пьяными, у шестерых не было водительских прав.

В отношении нарушителей составили административные материалы. Их автомобили перевезли на штрафстоянку.



В Госавтоинспекции напомнили, что за нетрезвое вождение, а также за отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность — до двух лет колонии.

За вождение без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.



В Госавтоинспекции призывают горожан сообщать о нетрезвых автолюбителях по номерам телефов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.