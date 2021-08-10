Четверо жителей Карелии выехали на рыбалку и пропали

В Медвежьегорском районе разыскивают двух женщин и двоих мужчин, которые 7 августа выехали на рыбалку и пропали.

Как сообщается в паблике «Доброспас», полиция Медвежьегорского района разыскивает жителей Медвежьегорска: Ярицына Леонида Алексеевича 1972 г.р., Ярицыну Светлану Владимировну 1975 г.р., Ремягина Сергея и Золотцеву Татьяну, которые 7 августа выехали из Медвежьегорска на темно-зеленой автомобиле УАЗ (буханка) на рыбалку и пропали.

Их местонахождение неизвестно, телефоны не отвечают. В обозначенное для возвращения время не появились.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, знающих их маршрут передвижения, обычные места рыбалки, полиция просит сообщать по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного – 102).