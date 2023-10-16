Четверо жителей Кубы навестили Суоярви, чтобы навсегда распрощаться с Россией

Пограничники Суоярвского округа задержали четверых кубинцев, собиравшихся уйти в Финляндию.

В прошлый четверг, 12 октября, сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Карелии задержали четверых жителей Кубы. Иностранцев остановили на территории Суоярвского муниципального округа, пишут местные власти.



Кубинцы прибыли в Карелию из Москвы с целью перебежать в Финляндию. Во время проверки документов выяснилось, что гости нарушили режим пребывания в нашей стране.



Суоярвский районный суд оштрафовал каждого на две тысячи рублей и постановил выдворить кубинцев за пределы России.