Четвероногие терапевты посетили юных пациентов Карелии

Специалисты центра канистерапии «Открытые сердца» вместе со своими верными мохнатыми подопечными побывали в одной из больниц Карелии.

На этой неделе долгожданными гостями психиатрического дневного стационара больницы стали специалисты карельской региональной общественной организации социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца» Светлана и Людмила вместе со своими верными помощниками Айрой и Нордом.



Пациенты играли с собаками, кормили и гладили их, увидели, как собаки выполняли разные команды.



Встреча с животными наполнила ребят радостью, восторгом и позитивом.

Канистерапия — это метод реабилитации с помощью специально обученной собаки, то есть врачу во время лечебных сеансов помогает питомец, пояснили в паблике больницы.



В процессе лечения пациент вовлекается в общение с животным. Расчёсывание, поглаживание и кормление животного развивают моторику, а совместные игры и тактильное взаимодействие оказывают заметное терапевтическое действие и способствуют социальной адаптации, отметили специалисты.