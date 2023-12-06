Четвероногие терапевты посетили юных пациентов Карелии

Специалисты центра канистерапии «Открытые сердца» вместе со своими верными мохнатыми подопечными побывали в одной из больниц Карелии.
На этой неделе долгожданными гостями психиатрического дневного стационара больницы стали специалисты карельской региональной общественной организации социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца» Светлана и Людмила вместе со своими верными помощниками Айрой и Нордом.
Пациенты играли с собаками, кормили и гладили их, увидели, как собаки выполняли разные команды.
Встреча с животными наполнила ребят радостью, восторгом и позитивом.
Канистерапия — это метод реабилитации с помощью специально обученной собаки, то есть врачу во время лечебных сеансов помогает питомец, пояснили в паблике больницы.
В процессе лечения пациент вовлекается в общение с животным. Расчёсывание, поглаживание и кормление животного развивают моторику, а совместные игры и тактильное взаимодействие оказывают заметное терапевтическое действие и способствуют социальной адаптации, отметили специалисты.
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