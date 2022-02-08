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Четверть миллиона рублей получат победители конкурса эскизов золотной вышивки в Карелии

Новости. Культура
18:20, 09 Февраля 2022
фото: Министерство культуры Республики Карелия

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Дизайнеры, художники и творчески коллективы приглашаются к участию в конкурсе эскизов.

Как рассказали в Министерстве культуры Карелии, в республике стартовал конкурс эскизов золотной вышивки. Призовой фонд конкурса составил 250 тысяч рублей. Принять в нем участие могут дизайнеры, художники, художники-любители и творческие коллективы. Возраст участников не ограничен.

Конкурс проводится благотворительным фондом «Северный духовный путь» с целью поддержки возрождения традиций золотного шитья в Республике Карелия.

Конкурсные номинации:

«На память о Карелии»,

«Красота в деталях»,

«Современность, вдохновленная традицией северного головного убора»,

«Внутреннее убранство дома»,

«Золотное шитье: новое применение».

Победители конкурса получат денежные призы и предложение о сотрудничестве с партнером фонда — ООО «Золотая Нить Поморья» для создания новой линейки продукции.

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