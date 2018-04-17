Четверть обратившихся в службы занятости инвалидов Карелии нашли работу

Каждый четвертый безработный с инвалидностью, обратившийся в службы занятости в Карелии, в 2018 году, смог получить работу.

Об этом говорится в информации Управления труда и занятости РК об итогах работы по трудоустройству инвалидов за первые три месяца 2018 года, сообщают "Вести Карелии".

Инвалиды получают работу по квотам, предусмотренным в организациях, согласно законодательству.

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