Четверть века назад в Карелии устроили «похороны культуры» (ФОТО)

На старых снимках можно увидеть, какие смелые акции протеста проходили в республике в конце 90-х годов.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, который живет сейчас в Финляндии, разместил в своем паблике Old negatives в социальной сети Facebook черно-белые снимки с акции протеста работников культуры, которая проходила в Петрозаводске в 1997 году. Карельские артисты и музыканты устроили тогда символические «похороны культуры».

Участники акции пришли с венками и транспарантами к зданию республиканского министерства культуры и разыграли траурную церемонию. На транспарантах можно прочесть: «Спасибо, родное правительство!», «Запрещается смеяться», «Закрывать театры – значит открывать тюрьмы».