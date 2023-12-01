Четвертое общежитие ПетрГУ стало третьим на всероссийском конкурсе

В Москве завершился IV всероссийский конкурс на лучший студенческий совет общежития.

В российской столице завершился всероссийский форум студенческих советов общежитий, сообщили в профкоме Петрозаводского госуниверситета.



«Это были насыщенные три дня, семь испытаний и девять команд-конкурсантов, — говорится в сообщении. — Честь нашей организации и всего Северо-Западного округа защищали ребята из общежития № 4. Они достойно представили университет и заняли почетное третье место».



Отметим, четвертое общежитие ПетрГУ располагается в доме №15 по улице Белорусская.