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Четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, не сообщил о поездке за границу

Новости. Общество
14:54, 02 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Минздрава Карелии сообщил, что четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, скрыл свое пребывание за границей.

"Состояние пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с пневмонией, остается стабильно тяжелым. Он на респираторной неинвазивной поддержке, без ИВЛ, - написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в соцсети. - Специалистами устанавливается круг его контактов.

Ситуация усугубляется тем, что при сборе эпидемиологического анамнеза при поступлении на лечение пациент не сообщил, что он проживает в другом регионе и побывал за границей".

По словам Охлопкова, в связи с этим число контактных лиц увеличилось и включает в том числе и медицинский персонал 8 отделения инфекционной больницы.

"Медперсонал 8 отделения инфекционной больницы, контактировавший с условно заболевшим, переводится на режим изоляции, - сказал Михаил Охлопов. - Будет находиться в больнице и работать с пациентами, которые стали контактными с COVID-19, не оказывая помощь вновь поступившим больным".

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Им оказался 45-летний мужчина. Сотояние госпитализированного тяжелое.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь Сергеевич Игорь Сергеевич
2020-04-02 16:01:12
Кир, это зависит от того что творится в голове) Эпидемии был в истории по хуже чем эта... но жизнь продолжается. У меня ни чего не изменится... Как бадался за каждую копейку так и дальше будет. Хочешь жить хорошо крутись!
prostor
2020-04-02 15:35:18
Врачей нужно беречь, а это первый звонок, если так будет, нас некому будет спасать! Жизненно важно соблюдать все меры предосторожности! Все рекомендации!
кир
2020-04-02 15:31:30
Ещё мало кто понял, что началось другая жизнь. :)
Ткачев
2020-04-02 15:40:58
кир, Да. Он, капитализм, все таки сгнил.))) Распад СССР продлил агонию на 30 лет.
кир
2020-04-02 15:56:48
Ткачев, согласен на сто процентов. :)
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