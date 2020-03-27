Четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, не сообщил о поездке за границу

Глава Минздрава Карелии сообщил, что четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, скрыл свое пребывание за границей.

"Состояние пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, который госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с пневмонией, остается стабильно тяжелым. Он на респираторной неинвазивной поддержке, без ИВЛ, - написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в соцсети. - Специалистами устанавливается круг его контактов.

Ситуация усугубляется тем, что при сборе эпидемиологического анамнеза при поступлении на лечение пациент не сообщил, что он проживает в другом регионе и побывал за границей".

По словам Охлопкова, в связи с этим число контактных лиц увеличилось и включает в том числе и медицинский персонал 8 отделения инфекционной больницы.

"Медперсонал 8 отделения инфекционной больницы, контактировавший с условно заболевшим, переводится на режим изоляции, - сказал Михаил Охлопов. - Будет находиться в больнице и работать с пациентами, которые стали контактными с COVID-19, не оказывая помощь вновь поступившим больным".

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Им оказался 45-летний мужчина. Сотояние госпитализированного тяжелое.