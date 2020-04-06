Четверых жителей Карелии покусали клещи

По поводу присасывания клещей в медучреждения обратились четыре человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта – присасывание произошло на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома.

В лечебно-профилактических учреждениях республики зарегистрировано 4 обращения.

Проведено исследование трех клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций, в одном случае выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

Напомним, 11 марта жительница поселка Салми Питкярантского района после уборки приусадебного участка обнаружила на себе ползущего под футболкой клеща.