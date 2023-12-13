Четыре авто столкнулись в городе горняков Карелии

В результате массовой дорожной аварии одному человеку потребовалась медицинская помощь.

О дорожной аварии сообщили пожарные.

ДТП произошло утром в среду, 13 декабря, на улице Парковой в Костомукше. В 08.25 6 человек пожарно-спасательного подразделения Костомукши на 2 единицах техники привлекались для ликвидации последствий дорожной аварии. В городе горняков столкнулись 4 автомобиля.

В результате аварии одному человеку бригада "скорой" оказала медицинскую помощь.

Все 4 автомобиля получили механические повреждения.