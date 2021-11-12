Четыре автомобиля столкнулись на одном из оживленных проспектов Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием четырех автомобилей произошла на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Московская.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП, произошедшего сегодня, 12 ноября, в 09.42 утра на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Московская. Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, водитель легковушки, поворачивавшей с Первомайского проспекта на улицу Московская, не справился с управлением — автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоящую там на светофоре легковушку. Та, в свою очередь, задела два стоящих рядом легковых автомобиля.

Ранее пассажирка была госпитализирована после ДТП возле границы в Карелии.