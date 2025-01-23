Четыре автомобиля столкнулись на оживленной магистрали в Петрозаводске

Массовое ДТП произошло на улице Чапаева вечером 27 января.

Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла сегодня, 27 января, в 16.56 на улице Чапаева в Петрозаводске, в районе пересечения с улицей Чкалова.

Аварию зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру» и была опубликована в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, легковой автомобиль на скорости врезался в одну из стоящих на перекрестке перед светофором машин. Пошла цепная реакция, и в результате механические повреждения получили четыре автомобиля, включая машину вероятного виновника ДТП. Информации о пострадавших не поступало.