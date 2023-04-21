Четыре бухты медного кабеля довели жителя Карелии до очередного уголовного дела

С заявлением о краже медного кабеля с дачи в полицию обратился житель Приладожья, сообщили в МВД Карелии.

В правоохранительные органы Питкярантского района поступило заявление одного из местных жителей. Мужчина сообщил, что неизвестный украл четыре бухты медного кабеля. Ущерб превысил 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 19-летний ранее судимый юноша.



Злоумышленник во всем признался и рассказал, что проник на чужую территорию в поисках металла. В открытом сарае он нашел кабель, украл его и спрятал в лесу.



Позднее молодой мужчина планировал вернуться и сдать медь в пункт приема металла. Полиция забрала краденое, чтобы вернуть хозяину.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД Карелии.