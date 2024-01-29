Четыре бутылки коньяка и 16 пачек сыра привели жителя Петрозаводска к двум уголовным делам

Житель карельской столицы стал фигурантом уголовных дел о кражах.
В полицию Петрозаводска поступили заявления о кражах в двух сетевых магазинах. В обоих случаях посетитель прятал товары в одежде и выносил их без оплаты через кассу. Ущерб от его действий превысил 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что к кражам причастен 19-летний безработный житель Кондопожского района. Раньше он попадал в поле зрения полиции за подобные преступления и даже был судим.
Молодой кондопожанин признал вину и рассказал, что похищенные четыре бутылки коньяка и 16 пачек сыра употребил сам.
Были возбуждены уголовные дела о кражах, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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