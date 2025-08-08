Четыре человека находятся в тяжелом состоянии: стали известны подробности ДТП на «Коле»

По предварительным данным, перед моментом столкновения автобус остановился на обочине из-за технических неисправностей.

На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти жестко столкнулись грузовик и автобус. Об этом мы писали ранее. Стали известны подробности случившегося, опубликованы фото с места происшествия.

Авария произошла вечером 7 августа на 22-м километре дороги. По данным полиции, грузовик «Скания» с полуприцепом врезался в стоявший на обочине автобус с включенной аварийной сигнализацией. Удар был настолько сильным, что автобус развернуло поперек дороги.

В результате шестеро человек госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся 36-летний водитель грузовика, его 15-летний пассажир, а также две пассажирки автобуса, которым 55 и 87 лет. 5 По данным Фонтанки, 54-летний водитель автобуса и еще 42-летний пассажир получили травмы средней тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). Следственный комитет Ленобласти завел дело по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).