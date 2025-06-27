Четыре человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

28 июня под в районе деревни Паново городского округа Коломна Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18Т.
Самолет упал в поле. Как сообщает МЧС по Московской области, погибли четыре человека – трое пассажиров и пилот. После крушения самолет загорелся. На пожаре работали более двух десятков спасателей.
Сообщается, что предварительной причиной крушения самолета стал отказ двигателя из-за перегрева.
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