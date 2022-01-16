Четыре человека погибли в катастрофах с начала 2022 года

С начала этого года автомобильные катастрофы унесли жизни четырех человек в Карелии.

С начала 2022 года на дорогах Карелии в 18 ДТП погибли четыре человека, ранены 14 взрослых и 7 детей. Об этом информирует ГИБДД.

Основными причинами аварий являются: выезд на встречную полосу с нарушением правил, нарушение правил очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости дорожным условиям.

Ранее сообщалось, что в Карелии 4-месячный ребенок пострадал в аварии, которую устроил пьяный водитель без прав.