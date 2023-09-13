Четыре человека погибли в страшном ДТП в соседнем с Карелией регионе

Запрещенный обгон в Мурманской области обернулся трагедией (18+).

В Кольском районе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Lada Priora совершил обгон в зоне запрещающего знака, не убедился в безопасности движения, выехал на встречную обочину и столкнулся с автобетономесителем. Об этом сообщает информационное агентство «Би-порт».

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, среди которых один ребенок.

«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту аварии проводится прокурорская проверка.