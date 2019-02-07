Четыре человека пострадали после столкновения двух фур и легковушки в Карелии

Авария произошла в Пряжинском районе Карелии, сообщили в ГИБДД.

По данным управления ГИБДД Карелии, 6 февраля в 18.50 на 368 км автодороги "Кола" около Святозера 49-летний водитель грузовика Mercedes-Benz с прицепом столкнулся с авто "Лада Гранта", который двигался во встречном направлении, а далее столкнулся с фурой.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: 30-летняя водитель – женщина автомобиля "Лада" (жительница Кутейжи) и три её пассажира – 78-летняя женщина, 20-летняя девушка и 23-летний мужчина.

Все пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.