09:37, 07 Февраля 2019
Четыре человека пострадали после столкновения двух фур и легковушки в Карелии
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Авария произошла в Пряжинском районе Карелии, сообщили в ГИБДД.
По данным управления ГИБДД Карелии, 6 февраля в 18.50 на 368 км автодороги "Кола" около Святозера 49-летний водитель грузовика Mercedes-Benz с прицепом столкнулся с авто "Лада Гранта", который двигался во встречном направлении, а далее столкнулся с фурой.
В результате ДТП травмы получили четыре человека: 30-летняя водитель – женщина автомобиля "Лада" (жительница Кутейжи) и три её пассажира – 78-летняя женщина, 20-летняя девушка и 23-летний мужчина.
Все пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.
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