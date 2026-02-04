Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

Иномарка и отечественный автомобиль не смогли разъехаться на перекрестке.
Вчера вечером, 4 февраля, в 22:04 в Петрозаводске на Кукковке жестко столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, на регулируемом перекрестке в районе дома № 10 водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Renault Sandero.
В результате столкновения травмы получили четыре человека. В машине Lada пострадали 53-летний водитель, 54-летняя и 12-летняя пассажирки. Также травмирован 22-летний водитель автомобиля Renault.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
