Четыре человека пострадали в ДТП на севере Карелии

В Беломорском районе двое мужчин и две девочки получили травмы в ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 24 мая в 6.14 произошла авария на 768 км трассы «Кола». По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, допустил съезд с дороги. Машина перевернулась.

В результате ДТП травмы водитель и три его пассажира: две девочки 15-лет и 24-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, автомобиль в Карелии протаранил забор, пострадали двое.