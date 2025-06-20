Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Кола»

Среди пострадавших есть ребенок.

29 июня на 261-м километре трассы «Кола» жестко столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

73-летняя водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу и врезалась в Renault. В результате аварии четыре человека получили травмы.

54-летняя пассажирка Renault с тяжелыми повреждениями и 13-летний подросток в состоянии средней тяжести доставлены в больницу. Оба водителя, женщина за рулем Volkswagen и 58-летний мужчина на Renault, госпитализированы с травмами средней тяжести.

Спасатели помогли медикам эвакуировать пострадавших и отключили аккумуляторы в поврежденных автомобилях. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.