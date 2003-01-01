Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Карелии зафиксированы два ДТП с пострадавшими.
Вечером 20 августа в Питкяранте на улице Ленина жестко столкнулись два автомобиля.
Как сообщили в ГАИ, водитель Mitsubishi Delica не уступил дорогу Peugeot Partner на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения пострадали четыре человека. Травмированы 36-летний водитель Mitsubishi, 42-летний водитель и пассажиры Peugeot, в возрасте 21 года и 56 лет.
В тот же день утром утром на 277 километре трассы А-121 под Сортавалой женщина пострадала в ДТП. 69-летняя водитель за рулем Renault Sandero не справилась с управлением и съехала в кювет. Она получила травмы.
Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по обоим ДТП.